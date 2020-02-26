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Спорт
Сюжет: Новый вирус в Китае

Олимпиаду-2020 из-за коронавируса могут отменить

Если проведение Олимпиады в Токио окажется слишком опасным из-за вспышки коронавируса, организаторы, скорее, откажутся от нее вообще, чем отложат или перенесут. Об этом в интервью AP сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд.

По его словам, есть еще три месяца, чтобы решить судьбу Игр в Токио. Организаторы Олимпиады должны повысить уровень безопасности, снизить риски заражения коронавирусом. Решение о проведении Игр также будет зависеть от консультаций со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Дик Паунд призвал спортсменов продолжать тренировки. В Олимпийских играх планируют принять участие около 11 тысяч человек, еще 4,4 тысячи — в Паралимпийских играх.

Дик Паунд добавил, что перенос Олимпиады в другой город маловероятен, потому что в мире мало мест, где можно было бы за короткое время подготовить все к ее проведению.

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 80 тысяч 990 человек, 2 тысячи 760 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/sport/144747/
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