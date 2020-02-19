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Спорт

В 15 лет — два мировых рекорда. История юной чемпионки по пауэрлифтингу

Анжелика Финк — двукратная победительница Кубка мира и рекордсменка мира по пауэрлифтингу WPA. В 15 лет тянет штангу весом 132,5 килограмма и жмет 50 килограммов. Быстро прогрессирует и ставит перед собой максимальные цели.

Почему ей приходилось тренироваться тайком от матери, как травма помешала выиграть крупный турнир и что сблизило со взрослыми пауэрлифтерами, Анжелика рассказала 24.kg.

Анжелики Финк
Фото Анжелики Финк. Обладательница кубка мира, рекордсменка мира по становой тяге Анжелика Финк

В зал пришла, чтобы похудеть

— Пауэрлифтинг — необычное увлечение для девушки. Чем он заинтересовал?

— Раньше увлекалась боксом и волейболом, о пауэрлифтинге не знала. В 13 лет весила 71 килограмм. Чтобы похудеть, записалась на фитнес. Рядом тренировались пауэрлифтеры. Мне стало интересно. Понаблюдав за ними, попробовала поднять большой вес. Получилось, и занялась этим профессионально. Сначала часто прогуливала тренировки. Потом втянулась. Нравится, что этот вид спорта укрепляет тело и закаляет характер.

Еще недавно наша семья жила в Кара-Балте. Я тренировалась у Григория Акуленко и Юрия Хлопкова. В этом году переехали в Бишкек. Сейчас занимаюсь у Дмитрия Дороженко и Романа Бутеруса. Провожу в зале по 2-3 часа трижды в неделю. Вешу 55 килограммов.

— Слышали мнение, что этот вид спорта вредит женскому здоровью?

— Так говорят многие знакомые. Но если тренироваться правильно, плохих последствий не будет. У меня опытные наставники и отличное здоровье.

Анжелики Финк
Фото Анжелики Финк. Анжелика Финк (слева) на одном из турниров

— Как к вашему занятию относятся близкие?

— Не сразу сказала маме, что поднимаю тяжести. Она была уверена, что хожу на фитнес. Узнав, была недовольна. Но меня уже было не остановить. Мама стала моей главной болельщицей: всюду сопровождает и подбадривает. Прониклась атмосферой соревнований и в конце 2019 года начала тренироваться. На первом же турнире выиграла золото и установила рекорд Кыргызстана по армлифтингу.

Мама когда-то занималась плаванием и самбо. Дедушка был боксером, бабушка — легкоатлеткой. Любовь к спорту — у нас семейное.

Анжелики Финк
Фото Анжелики Финк. Анжелика Финк на одном из турниров

Рекорд за рекордом

— Когда вы стали побеждать?

— Тоже с первых стартов. На чемпионате Кыргызстана — 2019 выиграла золотые медали в жиме лежа и становой тяге. Там же установила два рекорда республики среди атлетов 13-15 лет. Была одна в категории. Похоже, других девушек-пауэрлифтеров моего возраста и веса в Кыргызстане нет.

— Какая ваша коронная дисциплина?

— Становая тяга. В 2019-м установила мировые рекорды по двум версиям — WPC и WPA. Первый (125 килограммов) — на чемпионате Центральной Азии в Бишкеке, второй (127,5 килограмма) — на Кубке мира в Москве. Свой лучший пока результат (132,5 килограмма) показала на Кубке Бишкека. На всех турнирах взяла золото.

На тренировке штангу весом 115 килограммов тяну пять раз за подход.

— Бывали травмы?

— Летом 2018-го сломала пальцы — разбирала блины для штанги, и один из них (весом 15 килограммов) упал на руку. Пришлось пропустить чемпионат Центральной Азии, до которого оставалась неделя.

В 2019 году на тренировке повредила плечо. Полгода не могла жать штангу из-за острой боли. Постепенно она проходит. На сегодня мой личный рекорд в жиме лежа — 50 килограммов.

Когда не стоит расслабляться

— Чем запомнился Кубок мира?

— Я была самой молодой в команде и до встречи в аэропорту никого из членов сборной не знала. На турнире, болея друг за друга, мы сплотились. В командном зачете Кыргызстан стал первым.

Перед награждением мне было нужно на трибуну. Побежала по лестнице, поскользнулась и покатилась вниз. Были синяки на спине, руках и ногах. Самое печальное — сломала три ногтя.

— Хоть раз проигрывали?

— На чемпионате Центральной Азии — 2019 выступала не только в тяге, но и в жиме. Между упражнениями была пауза; я расслабилась. На помосте спину свела судорога, и все три попытки я провалила. Было обидно. В этом году планирую наверстать упущенное. Впервые попробую себя в троеборье. Сейчас осваиваю приседание со штангой. Рабочий вес — 75 килограммов. Каждую неделю увеличиваю его на 5 килограммов.

— Где еще хотите выступить?

— На чемпионате Азии по версии WPA, который пройдет в марте в Бишкеке. Готовлюсь с января. Надо обновить мировой рекорд. В октябре собираюсь в Ростов-на-Дону на чемпионат мира по версии WPC.

— Какова ваша главная цель?

— Ближайшая — стать мастером спорта Кыргызстана по становой тяге. До норматива 17,5 килограмма. Затем — мастером спорта России.

Самое важное для спортсменок

— Диету держите?

— Только перед турнирами, если рискую не уложиться в весовую категорию. А так ем все. Бывает, запекаю в духовке курицу. Варю каши.

— У вас есть домашние обязанности?

— Выгул собаки и уборка. Когда надо, двигаю мебель.

Главная обязанность — учеба. Учусь хорошо. Любимый предмет — биология. Через два года окончу школу. После хочу выучиться на спортивного врача.

Анжелики Финк
Фото Анжелики Финк. Анжелика Финк вне состязаний

— Чем занимаетесь на досуге?

— Играю на телефоне. Иногда так увлекаюсь, что мама не выдерживает и говорит: «Выключи свои стрелялки!»

— Есть кумир?

— Слежу за многими девушками-лифтерами и бодибилдерами. Например, за азербайджанкой Бахар Набиевой. У нее шикарное телосложение и красивые накачанные ноги. Я бы тоже хотела иметь такие. Уважаю кыргызстанку Любовь Малееву. Была у нее на мастер-классе, мы пообщались. Она добрая и охотно отвечала на вопросы.

Считаю, что девушкам, которые занимаются силовыми видами спорта, важно сохранять женственность.

Слово матери

Мать Анжелики Яна рассказала, с какой проблемой столкнулась, отправляя дочь в Москву на Кубок мира.

Яны Финк
Фото Яны Финк. Анжелика Финк (слева) с матерью Яной

— Ездили на Кубок мира за свой счет?

— Конечно. За пять дней потратили 90 тысяч сомов. Дочь несовершеннолетняя и был нужен сопровождающий. Я поехала с ней. Обращалась за помощью во многие крупные организации, но везде отказали, потому что это не олимпийский вид спорта. Помогли только в школе, где я работаю учителем, — оплатили билеты на одного человека.

— Оно того стоило?

— У Анжелики был хороший шанс на успех. Я обещала, что она поедет на этот турнир, и сдержала слово. Горжусь ее достижениями.

Впереди новые поездки, и от спонсоров мы не откажемся.
Ссылка: https://24.kg/sport/143872/
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