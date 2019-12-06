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Спорт
Сюжет: Олимпийские игры

Сколько заплатят за медали на Олимпиаде-2020. Правительство определило суммы

Вице-премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова провела совещание по подготовке и участию спортсменов в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канатбек Арпачиев сообщил, что страна намерена завоевать 21 лицензию по 13 видам спорта: вольной, греко-римской и женской борьбе, дзюдо, легкой атлетике, боксу, тяжелой атлетике, современному пятиборью, плаванию, пулевой стрельбе, фехтованию, стрельбе из лука и триатлону. По Паралимпийским видам спорта планируют завоевать не менее трех лицензий.

Канатбек Арпачиев сообщил, что пока у Кыргызстана пять лицензий, завоеванные Алсулуу Тыныбековой (борьба), Денисом Петрашовым (плавание), Юлией Андреевой (легкая атлетика), Атабеком Азизбековым (греко-римская борьба) и Дарьей Масловой (легкая атлетика).

пресс-службы правительства.
Фото пресс-службы правительства.. Совещание по подготовке к летним Олимпийским и Паралимпийским играм

Он добавил, что отечественным спортсменам предстоит выступить в ряде международных турниров, где они надеются завоевать лицензии.

На совещании обсуждался вопрос единовременного вознаграждения, которое получат спортсмены в случае завоевания медалей. Предполагается, что это будут суммы от 5 до 10 миллионов сомов.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.
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