Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

21-29 ноября. Чемпионат Азии по стрельбе из лука. Бангкок (Таиланд)

Здесь разыгрываются путевки на Олимпийские игры — 2020. Кыргызстанцы претендуют на них.

23 ноября — 1 декабря. Чемпионат мира по кикбоксингу. Анталья (Турция)

Это второй чемпионат мира по кикбоксингу за месяц. Предыдущий проходил в Боснии и Герцеговине, медали разыгрывались в разделах «лайт контакт», «лоу кик» и «К1». Кыргызстанцы взяли золото и бронзу. На нынешнем чемпионате участники борются за победу в разделах «фулл-контакт», «поинтфайтинг», «кик-лайт» и «музыкальные формы».

25 ноября. Международные соревнования среди женщин (до 23 лет) по футболу, третий тур. Душанбе (Таджикистан)

Сборная Кыргызстана — сборная Ирана.

Иранки — одни из фавориток турнира. Победа над ними приблизит нашу команду к золоту.

26 ноября. Международные соревнования среди женщин (до 23 лет) по футболу, четвертый тур. Душанбе (Таджикистан)

Сборная Афганистана — сборная Кыргызстана.

Одолеть этого соперника нашей команде вполне по силам.

26-28 ноября. Первенство Азии по борьбе на поясах. Нур-Султан (Казахстан)

Сезон для отечественных борцов складывается успешно — они выиграли массу медалей на чемпионатах мира среди юношей и взрослых. Теперь хотят проявить себя на континентальном уровне.

27-28 ноября. Чемпионат Азии по кыргыз курошу. Бишкек

Наш национальный вид спорта завоевывает все большую популярность за рубежом. Организация турнира такого уровня — тому подтверждение.

28 ноября. Международные соревнования среди женщин (до 23 лет) по футболу, пятый тур. Душанбе (Таджикистан)

Сборная Кыргызстана — сборная Туркменистана.

Это последний тур состязаний.

1 декабря. Чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам, десятый тур. Бишкек

Это тоже заключительный тур. Большинство предыдущих выиграл Михаил Белоглазов.