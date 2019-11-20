Александр Крестинин: В матче с Таджикистаном мы нанесли мало ударов по воротам

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин поделился впечатлениями от игры подопечных в матче с командой Таджикистана.

Отборочный поединок на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 прошел накануне в Бишкеке и завершился со счетом 1:1.

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По словам Александра Крестинина, игра проходила под контролем сборной Кыргызстана. Она не давала сопернику атаковать. Допустила одну ошибку в обороне — в моменте с пропущенным голом. «Мы два тайма играли на чужой половине поля, но нанесли лишь два удара в створ ворот. Для победы этого мало. А задача была именно бить по воротам, — сказал Александр Крестинин. — Каждая игра дает опыт. Мы играем достаточно уверенно. Есть вопросы, которые не сразу решаются. Но команда прибавляет».

«Матч был хороший. Думаю, болельщикам понравилось. Я доволен нашими ребятами. Они отдались игре полностью. Получилась боевая ничья. Не знаю, во что это выльется: хватит ли очков нам и вам», — сказал наставник таджикской сборной Усмон Тошев.

По итогам пятого тура в отборочной группе F лидирует Япония (12 очков). Следом идут Кыргызстан и Таджикистан (по 7 очков), Мьянма (6) и Монголия (3). Свой следующий матч сборная КР проведет 31 марта 2020 года в гостях с командой Мьянмы.