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Спорт

Александр Крестинин: В матче с Таджикистаном мы нанесли мало ударов по воротам

Фото из архива ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин поделился впечатлениями от игры подопечных в матче с командой Таджикистана.

Отборочный поединок на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 прошел накануне в Бишкеке и завершился со счетом 1:1.

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По словам Александра Крестинина, игра проходила под контролем сборной Кыргызстана. Она не давала сопернику атаковать. Допустила одну ошибку в обороне — в моменте с пропущенным голом. «Мы два тайма играли на чужой половине поля, но нанесли лишь два удара в створ ворот. Для победы этого мало. А задача была именно бить по воротам, — сказал Александр Крестинин. — Каждая игра дает опыт. Мы играем достаточно уверенно. Есть вопросы, которые не сразу решаются. Но команда прибавляет».

«Матч был хороший. Думаю, болельщикам понравилось. Я доволен нашими ребятами. Они отдались игре полностью. Получилась боевая ничья. Не знаю, во что это выльется: хватит ли очков нам и вам», — сказал наставник таджикской сборной Усмон Тошев.

По итогам пятого тура в отборочной группе F лидирует Япония (12 очков). Следом идут Кыргызстан и Таджикистан (по 7 очков), Мьянма (6) и Монголия (3). Свой следующий матч сборная КР проведет 31 марта 2020 года в гостях с командой Мьянмы.
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