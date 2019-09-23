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Спорт

В Токмаке провели баскетбольный турнир памяти жертв авиакатастрофы

Фото Федерации баскетбола Кыргызстана. Участники баскетбольного турнира в Токмаке

В Токмаке завершился 11-й международный баскетбольный турнир памяти жертв авиакатастрофы, произошедшей 24 августа 2008 года близ аэропорта «Манас». Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу боролись шесть команд из КР и Казахстана. Они сыграли по круговой системе. Одержав пять побед из пяти возможных, первое место заняла «Кара-Балта». На втором — «Гиннес-29», на третьем — «Бишкек СДЮШОРСИ» (обе из Бишкека).

Напомним, в той авиакатастрофе погибли 65 человек, в том числе часть молодежной сборной Кыргызстана по баскетболу, направлявшейся на чемпионат в Иран.
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