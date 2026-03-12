20:56
Артема Новикова избрали президентом Федерации баскетбола КР

Фото Федерации баскетбола КР. Артем Новиков

Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Артем Новиков избран президентом Федерации баскетбола Кыргызской Республики.

По данным организации, он поблагодарил членов правления за оказанное доверие и отметил, что развитие спорта и поддержка молодежных инициатив сегодня занимают важное место в государственной повестке.

«Спасибо большое за доверие и за оказанную мне честь возглавить Федерацию баскетбола. Сегодня спорт и в целом развитие юношеской спортивной культуры, молодежных инициатив стоит на повестке страны отдельным важным блоком. Президент Садыр Жапаров всегда говорит о необходимости развития спорта, прикладываются большие усилия по другим направлениям, по футболу, по борьбе. Мы видим, как наши спортсмены выступают на Олимпийских играх. И я убежден, что совместными усилиями нам удастся увеличить популяризацию баскетбола», — отметил он.

По словам Артема Новикова, в ближайшее время федерация сосредоточится на нескольких ключевых направлениях: развитии детско-юношеского баскетбола, усилении национальных сборных команд и расширении инфраструктуры для занятий этим видом спорта по всей стране.
