Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

На кону путевки на Олимпийские игры – 2020. В составе сборной Кыргызстана есть спортсмены, способные их выиграть.

22-23 сентября. Чемпионат мира по грэпплингу UWW. Нур-Султан (Казахстан)

Аналогичный турнир в 2018-м тоже проходил в Нур-Султане; сборная Кыргызстана выиграла 21 медаль. Всерьез настроена она и в этот раз.

23-25 сентября. Чемпионат Азии по плаванию. Бангалор (Индия)

В сборной Кыргызстана ведущие спортсмены, в том числе уже отобранный на Олимпиаду-2020 Денис Петрашов.

23-29 сентября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Клермон-Ферран (Франция)

На корты вышли более 40 спортсменок из 14 стран. В их числе Ксения Палкина из Кыргызстана.

25 сентября. Кубок Кыргызстана по футболу, 1/2 финала

«Дордой» — «Алга»,

«Нефтчи» — «Академия-Лидер».

Это ответные поединки полуфинальной стадии. Первые прошли в августе.

25-28 сентября. Чемпионат мира среди кадетов по дзюдо. Алматы (Казахстан)

За медали борются около 480 спортсменов из 64 стран, включая Кыргызстан.

26-27 сентября. Кубок мира по пауэрлифтингу. Токио (Япония)

Участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья. Они оспаривают не только медали, но и путевки на Паралимпийские игры — 2020.

27 сентября — 1 октября. Чемпионат Кыргызстана среди ветеранов по шахматам. Бишкек

В стране регулярно проводятся чемпионаты среди игроков всех возрастов. Ветеранские турниры — одни из самых интересных.

27 сентября — 6 октября. Чемпионат мира по легкой атлетике. Доха (Катар)

Участвуют представители около 200 стран, в том числе два кыргызстанца.

28 сентября. Соревнования World Class Music Run 100. Бишкек, площадь Ала-Тоо, 19.00

В программе легкоатлетические забеги в нескольких возрастных группах.

28 сентября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 23-й тур

«Кара-Балта» — «Дордой»,

«Нефтчи» — «Академия-Лидер».

28-29 сентября. Международные соревнования «Кубок империи» по спортивным бальным танцам. Москва (Россия)

Это престижный турнир, ежегодно собирающий сильных спортсменов. В 2018-м кыргызстанцы выиграли две медали. Собираются преуспеть и сейчас.

28-29 сентября. Международные соревнования на призы олимпийской чемпионки Марии Пинигиной (Кульчуновой) по легкой атлетике. Бишкек, стадион имени Долена Омурзакова, 16.00

Это тоже ежегодный турнир. Возраст участников — до 15 лет.

29 сентября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 23-й тур

«Абдыш-Ата» — «Алга»,

«Алай» — «Илбирс».