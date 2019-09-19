Удар молнии остановил футбольный матч на Ямайке. Два игрока попали в больницу

Футбольный матч между ямайскими студенческими командами прервали из-за непогоды. В разгар игры произошел несчастный случай: сразу четыре спортсмена пострадали из-за удара молнии, сообщило РИА Новости со ссылкой на Jamaica Observer.

Матч между «Колледжем Ямайки» и «Волмер Бойз Скул» в рамках кубка «Диджисел Мэннинг» остановили на 84-й минуте. Из-за попадания молнии недомогание почувствовали сразу четыре футболиста: по два из каждой команды.

В результате несчастного случая футболист Терренс Фрэнсис госпитализирован в ближайший госпиталь.

Позднее главный тренер «Колледжа Ямайки» Дэвион Фергюсон сообщил о том, что еще один из его игроков обратился в больницу с жалобами на боли в груди.