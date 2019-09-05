Будет яркий, напряженный матч. Александр Крестинин об игре с Таджикистаном

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин накануне поделился ожиданиями от ее стартового матча в отборе на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023.

Сегодня в первом туре в группе F кыргызстанцы в Душанбе сыграют с таджикистанцами. Начало — в 20.00 по бишкекскому времени.

«Готовились к матчу по плану. В команде хорошее настроение. Просмотрели последние игры таджикистанцев, изучили их сильные стороны. Всегда интересно и весело с ними играем — и в Душанбе, и в Бишкеке. Думаю, и сейчас будет яркий, хороший, напряженный матч, — сказал Александр Крестинин. — Не считаю его ключевым в отборочном цикле. Каждый матч на вес золота. Ключевым будет окончание цикла. А сейчас — предстартовое волнение, не более».

Наставник таджикской сборной Усмон Тошев отметил, что они тоже изучили соперника. «Кыргызстан — опытная команда, хорошо выступившая на Кубке Азии — 2019. Подходим к игре с боевым настроением. У нас только одна задача — победить и порадовать своих болельщиков. Вижу, что у подопечных горят глаза», — сказал он.

Ранее Александр Крестинин рассказал, чего ждет от всего отборочного цикла, и призвал болельщиков всегда активно поддерживать сборную Кыргызстана.