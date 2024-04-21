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Спорт

Кыргызстанец Амантур Исмаилов получил лицензию на Олимпиаду в Париже

Еще один кыргызстанец Амантур Исмаилов завоевал лицензию на Олимпийские игры в Париже. Прямой эфир турнира ведет телеканал «КТРК-Спорт».

На азиатском лицензионном турнире по греко-римской борьбе в Бишкеке в весовой категории до 67 килограммов за выход в финал он бился со спортсменом из Китая. Победа (9:1) над соперником дала кыргызстанцу лицензию на Игры.

Эта лицензия стала девятой для Кыргызстана. Ранее путевки на Олимпиаду завоевали борцы Эрназар Акматалиев, Жоламан Шаршенбеков, Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, Акжол Махмудов и Бекзат Алмаз уулу, а также пловец Денис Петрашов.
Ссылка: https://24.kg/sport/292172/
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