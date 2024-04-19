Еще одна! Борец Эрназар Акматалиев завоевал путевку на Олимпиаду в Париже

Еще один кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал лицензию на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщается на сайте UWW.

На азиатском лицензионном турнире в Бишкеке в весовой категории до 65 килограммов за выход в финал он бился со спортсменом из КНДР. Победа над соперником дала кыргызстанцу лицензию на Игры.

Эта лицензия стала седьмой по счету для Кыргызстана. Ранее путевку на Олимпиаду завоевали борцы Жоламан Шаршенбеков, Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Акжол Махмудов и Бекзат Алмаз уулу, а также пловец Денис Петрашов.