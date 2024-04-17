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Спорт

Чемпионат Азии по борьбе. В Бишкеке кыргызстанцы завоевали 14 медалей

Спортсмены из Кыргызстана завоевали 14 медалей на чемпионате Азии по спортивной борьбе, который завершился накануне в Бишкеке. Об этом сообщает сайт UWW.

Кыргызстанцы завоевали четыре золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей.

Чемпионами стали Тайырбек Жумашбек уулу, Айпери Медет кызы, Айсулуу Тыныбекова, Жоламан Шаршенбеков.

Вторые места заняли Айаал Лазарев, Раззак Бейшекеев, Акжол Махмудов.

Бронзовые медали завоевали Улукбек Жолдошбеков, Алибек Осмонов, Арууке Кадырбек кызы, Гульнура Таштанбекова, Улан Муратбек уулу, Бекзат Орункул уулу и Эрлан Манатбеков.

Напомним, 19-21 апреля в Бишкеке пройдет азиатский отбор на Олимпиаду.
Ссылка: https://24.kg/sport/291804/
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