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Спорт

Борец из Кыргызстана Бекзат Алмаз уулу завоевал олимпийскую лицензию

Борец из Кыргызстана Бекзат Алмаз уулу завоевал олимпийскую лицензию.

На азиатском лицензионном турнире по борьбе, который проходит в Бишкеке, он выступил в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов.

Спортсмен стартовал с 1/8 финала и, одержав две победы над представителями Палестины и Китая, вышел в полуфинал. Он провел поединок с соперником из Монголии. Одержав победу, Бекзат Алмаз уулу завоевал путевку на Олимпиаду-2024, которая стартует летом в Париже.

Ранее олимпийские лицензии получили Жоламан Шаршенбеков, Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы и Акжол Махмудов (борьба), а также пловец Денис Петрашов.
Ссылка: https://24.kg/sport/292106/
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