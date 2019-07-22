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Спорт

Национальные игры кочевников пройдут в сентябре в Таласской области

Образован организационный комитет для проведения Национальных игр кочевников, которые запланированы на сентябрь в Таласской области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, государственным органам поручено разработать межведомственный план, проект концепции открытия и закрытия игр, положение о спортивных и культурных мероприятиях.

Как ожидается, культурная часть игр — этногородок, этнобазар, рынок ремесленников и многое другое — пройдет на территории комплекса «Манас Ордо», а спортивная часть — на ипподроме имени Р.Алканова.

Сейчас на объектах Национальных игр кочевников идут подготовительные работы.
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