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Спорт

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на турнире по боксу в России

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на международном турнире класса А по боксу.

В Избербаше (Россия) завершились состязания памяти Хаджимурада Гамзаева. Участвовали около 120 боксеров из РФ, Азербайджана, Греции, Китая, КР и Украины.

В составе отечественной сборной чемпионами стали Туркбай уулу Мирлан (весовая категория до 49 кг) и Азат Усеналиев (до 52 кг). Омурбек Малабеков (до 60 кг) и Темирлан Осмонов (до 64 кг) выиграли серебро.

Напомним, что ранее на Кубке президента Казахстана отечественный боксер взял бронзу.
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