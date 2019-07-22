Кыргызстанцы выиграли четыре медали на турнире по боксу в России

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на международном турнире класса А по боксу.

В Избербаше (Россия) завершились состязания памяти Хаджимурада Гамзаева. Участвовали около 120 боксеров из РФ, Азербайджана, Греции, Китая, КР и Украины.

В составе отечественной сборной чемпионами стали Туркбай уулу Мирлан (весовая категория до 49 кг) и Азат Усеналиев (до 52 кг). Омурбек Малабеков (до 60 кг) и Темирлан Осмонов (до 64 кг) выиграли серебро.

Напомним, что ранее на Кубке президента Казахстана отечественный боксер взял бронзу.