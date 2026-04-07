Кыргызстанец Ихтияр Нишонов в Турции завоевал золото международного турнира по боксу. В Стамбуле завершились соревнования Ahmet Cömert Bosphorus International Boxing Tournament.

Ихтияр Нишонов выступал в весовой категории до 70 килограммов и провел четыре поединка, в которых был увереннее соперников из Азербайджана, Турции, Германии и Австралии.

В финале ему уступил австралиец Уилльям Млачич.

Член национальной сборной Кыргызстана по боксу Мунарбек Сейитбек уулу также стал победителем этого международного турнира.

Напомним, кыргызстанец ранее вошел в обновленный мировой рейтинг по версии World Boxing, заняв восьмую строчку топа.