Спорт

Пять медалей завоевали кыргызстанцы на турнире по боксу в Казахстане

Пять медалей завоевали кыргызстанцы на международном турнире, посвященном памяти чемпиона Казахской ССР Манарбека Ихсанова, в Астане.

Среди участников 2010-2011 годов рождения разыграли 14 комплектов медалей. КР представляли 15 спортсменов.

  • В весовой категории до 46 килограммов бронзу завоевал Алинур Бакытбеков.
  • В весовой категории до 50 килограммов также третье место и бронзовая медаль у Муслима Маншера.
  • В весовой категории до 57 килограммов Элмурат Кукенов стал лучшим и завоевал золото.
  • В весовой категории до 66 килограммов Ризван Исаев поднялся на третью ступень пьедестала.
  • В весовой категории до 70 килограммов Шахбос Анваров тоже смог войти в число сильнейших и взял бронзу.
