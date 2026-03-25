Пять медалей завоевали кыргызстанцы на турнире по боксу в Казахстане

Пять медалей завоевали кыргызстанцы на международном турнире, посвященном памяти чемпиона Казахской ССР Манарбека Ихсанова, в Астане.
- В весовой категории до 46 килограммов бронзу завоевал Алинур Бакытбеков.
- В весовой категории до 50 килограммов также третье место и бронзовая медаль у Муслима Маншера.
- В весовой категории до 57 килограммов Элмурат Кукенов стал лучшим и завоевал золото.
- В весовой категории до 66 килограммов Ризван Исаев поднялся на третью ступень пьедестала.
- В весовой категории до 70 килограммов Шахбос Анваров тоже смог войти в число сильнейших и взял бронзу.