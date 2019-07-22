Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

В программе шесть видов спорта, включая экзотические для кыргызстанцев хай-дайвинг и водное поло. Но больше всего медалей разыгрывается в плавании. Именно в нем выступают наши атлеты.

IFMA). Бангкок (Таиланд)

Кыргызстан представляют бойцы из федерации, возглавляемой Еленой Шевченко. Этапом отбора на данный турнир был чемпионат страны. Один из лидеров сборной КР — Арген Керимбеков.

В женской части турнира на корты вышли около 50 спортсменок из семи стран, в том числе из Кыргызстана.

Чемпионат состоит из трех туров. Дебютный прошел в июне; заключительный наметили на август-сентябрь.

Участвуют сборные Таджикистана, Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Возраст игроков — не старше 16 лет.

Запланированы турниры среди мужчин и женщин. В общей сложности участвуют 64 команды.

На турнире столько отечественных бойцов, будто он проходит в Кыргызстане. Они проведут профессиональные поединки против представителей РФ, Армении, Таджикистана и Узбекистана.

GFC 15 по смешанным единоборствам. Пенза (Россия)

Среди участников профессионалы из нескольких стран, включая Кыргызстан.

Ultimax Fight Night по смешанным единоборствам. Баку (Азербайджан)

Это тоже профессиональный турнир. Бексултан Омурзаков (Кыргызстан) и Ашгар Машади (Иран) оспорят чемпионский пояс организации Ultimax в весовой категории до 90 килограммов.