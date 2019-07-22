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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

12-28 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу (Южная Корея)

В программе шесть видов спорта, включая экзотические для кыргызстанцев хай-дайвинг и водное поло. Но больше всего медалей разыгрывается в плавании. Именно в нем выступают наши атлеты.

19-30 июля. Чемпионат мира по тайскому боксу (IFMA). Бангкок (Таиланд)

Кыргызстан представляют бойцы из федерации, возглавляемой Еленой Шевченко. Этапом отбора на данный турнир был чемпионат страны. Один из лидеров сборной КР — Арген Керимбеков.

22-27 июля. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Ташкент (Узбекистан)

В женской части турнира на корты вышли около 50 спортсменок из семи стран, в том числе из Кыргызстана.

24-26 июля. Чемпионат Кыргызстана по пляжному волейболу, второй тур. Чолпон-Ата

Чемпионат состоит из трех туров. Дебютный прошел в июне; заключительный наметили на август-сентябрь.

26 июля — 1 августа. Чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации. Таджикистан

Участвуют сборные Таджикистана, Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Возраст игроков — не старше 16 лет.

27 июля — 3 августа. Чемпионат мира по уличному футболу. Кардифф (Великобритания)

Запланированы турниры среди мужчин и женщин. В общей сложности участвуют 64 команды.

28 июля. Международные соревнования «Колизей: Битва чемпионов 7» по смешанным единоборствам. Красногорск (Россия)

На турнире столько отечественных бойцов, будто он проходит в Кыргызстане. Они проведут профессиональные поединки против представителей РФ, Армении, Таджикистана и Узбекистана.

28 июля. Международные соревнования GFC 15 по смешанным единоборствам. Пенза (Россия)

Среди участников профессионалы из нескольких стран, включая Кыргызстан.

28 июля. Международные соревнования Ultimax Fight Night по смешанным единоборствам. Баку (Азербайджан)

Это тоже профессиональный турнир. Бексултан Омурзаков (Кыргызстан) и Ашгар Машади (Иран) оспорят чемпионский пояс организации Ultimax в весовой категории до 90 килограммов.
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