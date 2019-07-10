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Спорт

«Дордой» вырвал победу у «Алая» в чемпионате Кыргызстана по футболу

Фото ФК «Дордой». Футболисты «Дордоя» радуются победе над главным соперником

«Дордой» вырвал победу у «Алая» в Кыргызской премьер-лиге.

В рамках чемпионата 10 июля прошли поединки 14-го тура. «Дордой» в гостях победил «Алай» - 2:1. На 80-й минуте «Алай» усилиями Жоела Кожо, забившего с пенальти, вышел вперед. На 95-й Эрнист Батырканов сравнял счет, а на 98-й Муролим Ахмедов принес «Дордою» победу.

«Абдыш-Ата» с таким же счетом обыграла «Нефтчи». У победителей забили Алимардон Шукуров (20-я минута) и Атай Джолдошбеков (70-я минута), у проигравших — Эльдар Молдожунусов (62-я минута).

«Кара-Балта» разгромила «Академию-Лидер» — 4:0. Отличились Канат Акматов (31-я минута), Назар Исаков (39-я и 56-я минута) и Эмир Шигайбаев (45-я минута).

«Алга» и «Илбирс» победителя не выявили — 1:1. У «Алги» забил Манас Жутанов (34-я минута), у «Илбирса» — Гулжигит Борубаев (17-я минута).

Несмотря на поражение, «Алай» (34 очка) сохранил комфортное преимущество над «Дордоем» (29 очков). На третье место поднялась «Абдыш-Ата» (21 очко). Первая половина чемпионата позади. 14 июля «Дордой» и «Алай» встретятся снова, чтобы оспорить суперкубок КР.
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