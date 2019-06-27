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Спорт

На Иссык-Куле провели шахматный турнир памяти гроссмейстера Леонида Юртаева

Фото Дамиля Токтогонова. Эпизод мемориала Леонида Юртаева

В Чолпон-Ате 18-26 июня прошел шахматный турнир памяти первого международного гроссмейстера Кыргызстана Леонида Юртаева. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

За победу в шести категориях боролись около 160 игроков из Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Они провели девять туров. Наши шахматисты взяли три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

В рейтинговом турнире тройку призеров составили кыргызстанцы Михаил Марков, Арзыбек Съездбеков и Руслан Съездбеков.

Среди спортсменов до 6 лет победил Намыс Токталиев (КР), до 8 лет — Максим Цой, до 10 лет — Дияр Пахирдинов, до 12 лет — Имангали Ахилбай (все из Казахстана), до 14 лет — Айбек Атайбеков (КР).

«Ранее в те же сроки проводили на Иссык-Куле международный шахматный фестиваль, а в этом году преобразовали его в мемориал Юртаева», — отметили организаторы.

Леонид Юртаев стал гроссмейстером в 1996-м. Скончался в 2011-м на 53-м году жизни.
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