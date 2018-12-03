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Спорт

Спортивный календарь с 3 по 9 декабря

3-9 декабря. Международные соревнования среди женщин по теннису. Солапур (Индия)

На корты вышли более 40 спортсменок из 25 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

4-5 декабря. Чемпионат мира среди кадетов по самбо. Нови-Сад (Сербия)

В 2018 году кыргызстанцы уже выиграли медали на чемпионатах мира среди взрослых, юношей и мастеров. На нынешнем турнире у них также есть шансы на успех.

6-7 декабря. Международные соревнования по карате кекушинкай. Варна (Болгария)

Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах. Среди бойцов 16-17 лет в весовой категории до 55 килограммов Кыргызстан представляет Куандык Мукаев.

7 декабря. Международные соревнования Destiny of Champions по смешанным единоборствам. Куала-Лумпур (Малайзия)

Турнир проходит под эгидой престижной организации One Championship. Запланировано 13 поединков с участием спортсменов из 16 государств. Кямран Аббасов (Кыргызстан) бьется с Агиланом Тани (Малайзия).

8 декабря. Международные соревнования WEF 69 Proffight 28 & EmirFC по кулатуу эртаймаш. Москва (Россия)

Участвуют бойцы-профессионалы из РФ, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

8 декабря. Чемпионат Азии и Океании по грэпплингу ADCC. Алматы (Казахстан)

Состязания проводятся среди мужчин, женщин и мастеров. Победители мужского турнира получат право выступить на чемпионате мира  2019. Среди участников семь кыргызстанцев: Жакшылык Уранов, Бексултан Омурзаков и другие.

8-9 декабря. Международные соревнования по ушу-саньда. Махачкала (Россия)

За победу борются спортсмены из нескольких стран, включая Кыргызстан.

8-9 декабря. Чемпионат Кыргызстана по художественной гимнастике. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

На турнире собрались сильнейшие спортсменки из столицы и регионов КР. Одна из целей состязаний — формирование сборной страны на сезон — 2019.

9 декабря. Международные соревнования UFC 231 по смешанным единоборствам. Торонто (Канада)

В программе 12 поединков. За чемпионский пояс UFC бьются Валентина Шевченко (Кыргызстан) и Йоанна Енджейчик (Польша). Предыдущий бой Валентины в UFC не состоялся из-за болезни ее соперницы.
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