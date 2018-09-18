В Сирии пропал российский военный самолет Ил-20

В Сирии пропал российский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, Ил-20 с 14 военными на борту пропал в Средиземном море. Он возвращался на базу «Хмеймим» после выполнения задания.

Последний раз радары зафиксировали самолет в 35 километрах от берега. В это же время произошли запуски ракет по Латакии. Атаку провели четыре израильских F-16. Пуски ракет произвел и французский фрегат «Овернь».

Российский военный самолет Ил-20 перестал выходить на связь над акваторией Средиземного моря вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии. На борту находились 14 военнослужащих: pic.twitter.com/8as5jo1kiU — IZ.RU (@izvestia_ru) 18 сентября 2018 г.

Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы на базе Ил-18. Он оборудован РЛС бокового обзора, оптическими датчиками и системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.