10:36
USD 69.33
EUR 80.79
RUB 1.02
Происшествия

В Сирии пропал российский военный самолет Ил-20

Фото из Интернета. Военный самолет Ил-20

В Сирии пропал российский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, Ил-20 с 14 военными на борту пропал в Средиземном море. Он возвращался на базу «Хмеймим» после выполнения задания.

Последний раз радары зафиксировали самолет в 35 километрах от берега. В это же время произошли запуски ракет по Латакии. Атаку провели четыре израильских F-16. Пуски ракет произвел и французский фрегат «Овернь».

Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы на базе Ил-18. Он оборудован РЛС бокового обзора, оптическими датчиками и системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.
Ссылка:
просмотров: 426
Версия для печати
Материалы по теме
В США разбился легкомоторный самолет
Крушение вертолета в России. Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования
В России разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек
В Мексике разбился пассажирский самолет
Причиной катастрофы «Боинга-747» в селе Дачи-СУ стала ошибка экипажа
На Кубе упал пассажирский самолет. Из 105 пассажиров двое выжили
В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, пилоты погибли
Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и уехала на свадьбу
В Сирии разбился российский истребитель
Военный самолет рухнул на автостраду в США
Популярные новости
Девочка умерла после перелома руки. В&nbsp;Минздраве создана комиссия Девочка умерла после перелома руки. В Минздраве создана комиссия
Пожар на&nbsp;рынке &laquo;Мадина&raquo; в&nbsp;Бишкеке до&nbsp;конца не&nbsp;потушили Пожар на рынке «Мадина» в Бишкеке до конца не потушили
Авто разорвало на&nbsp;куски. Жуткое ДТП в&nbsp;Подмосковье попало на&nbsp;видео Авто разорвало на куски. Жуткое ДТП в Подмосковье попало на видео
Стрельба в&nbsp;кафе Бишкека. Сотрудник ГУВД использовал пистолет против коллеги Стрельба в кафе Бишкека. Сотрудник ГУВД использовал пистолет против коллеги
Бизнес
ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их&nbsp;в&nbsp;пытках ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их в пытках
ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; объявляет закрытый тендер на&nbsp;закупку компьютеров ЗАО «БТА Банк» объявляет закрытый тендер на закупку компьютеров
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще
O!TV: новые каналы для просмотра онлайн! O!TV: новые каналы для просмотра онлайн!