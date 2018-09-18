10:36
USD 69.33
EUR 80.79
RUB 1.02
Происшествия

В Бишкеке продавали контрафактную обувь под чужим брендом

Факт продажи в Бишкеке контрафактной обуви выявила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, в службу с заявлением обратился один из предпринимателей Бишкека. Он просил принять меры против людей, которые незаконно продавали обувь под его брендом.

Финпол работал с Ассоциацией детективов. Произвели контрольную закупку якобы брендовой обуви сомнительного качества и происхождения. Экспертиза показала, что товар не соответствует качеству оригинальной обуви, произведенной на заводе изготовителя.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 (Незаконное использование товарного знака) УК КР. Контрафактную продукцию изъяли. Предварительный ущерб правообладателя превысил 800 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 499
Версия для печати
Материалы по теме
Фуру с поддельными кроссовками из Кыргызстана задержали в Челябинской области
На посту «Сосновка» изъяли 16 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
В одном из торговых комплексов Кыргызстана продавали поддельный алкоголь
Поддельную технику известных марок пытались завести из Кыргызстана в Россию
Борьба с контрафактом вышла на улицы Бишкека
В Таласской области обнаружен склад контрафактного алкоголя
В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
В Кыргызстане создадут систему учета на производстве спиртосодержащей продукции
Почти каждый пятый мобильный телефон в мире — подделка
В Иссык-Кульской области изъяли более 15 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
Популярные новости
Девочка умерла после перелома руки. В&nbsp;Минздраве создана комиссия Девочка умерла после перелома руки. В Минздраве создана комиссия
Пожар на&nbsp;рынке &laquo;Мадина&raquo; в&nbsp;Бишкеке до&nbsp;конца не&nbsp;потушили Пожар на рынке «Мадина» в Бишкеке до конца не потушили
Авто разорвало на&nbsp;куски. Жуткое ДТП в&nbsp;Подмосковье попало на&nbsp;видео Авто разорвало на куски. Жуткое ДТП в Подмосковье попало на видео
Стрельба в&nbsp;кафе Бишкека. Сотрудник ГУВД использовал пистолет против коллеги Стрельба в кафе Бишкека. Сотрудник ГУВД использовал пистолет против коллеги
Бизнес
ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их&nbsp;в&nbsp;пытках ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их в пытках
ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; объявляет закрытый тендер на&nbsp;закупку компьютеров ЗАО «БТА Банк» объявляет закрытый тендер на закупку компьютеров
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще
O!TV: новые каналы для просмотра онлайн! O!TV: новые каналы для просмотра онлайн!