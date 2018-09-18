В Бишкеке продавали контрафактную обувь под чужим брендом

Факт продажи в Бишкеке контрафактной обуви выявила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, в службу с заявлением обратился один из предпринимателей Бишкека. Он просил принять меры против людей, которые незаконно продавали обувь под его брендом.

Финпол работал с Ассоциацией детективов. Произвели контрольную закупку якобы брендовой обуви сомнительного качества и происхождения. Экспертиза показала, что товар не соответствует качеству оригинальной обуви, произведенной на заводе изготовителя.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 (Незаконное использование товарного знака) УК КР. Контрафактную продукцию изъяли. Предварительный ущерб правообладателя превысил 800 тысяч сомов.