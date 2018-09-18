В Чечне уничтожили боевиков, воевавших в Сирии. Среди них уроженец Кыргызстана

Вечером 16 сентября на границе Ингушетии и Чечни произошло боестолкновение личного состава заслона сотрудников Росгвардии с бандгруппой. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, ликвидировано трое бандитов, среди силовиков пострадавших нет. Боевики воевали в Сирии.

На месте боестолкновения обнаружены самодельное взрывное устройство, три автомата Калашникова, гранаты, вещмешки, продукты питания, медикаменты и три спальных мешка.

Личности уничтоженных боевиков установлены: Анатолий Хаджиев, 1983 года рождения, уроженец города Оша Османджон Кочкаров, 1986 года рождения, и Мовсар Алероев 1992 года рождения.