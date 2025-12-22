ООН: В Афганистане действуют около 2 тысяч боевиков ИГ-Хорасан, вербуют детей

В Афганистане насчитывается около 2 тысяч боевиков террористической группировки ИГ-Хорасан («Вилаят Хорасан»), которая активно занимается идеологической обработкой детей младше 14 лет, включая их подготовку к атакам смертников. Об этом говорится в докладе Совета безопасности ООН.

Согласно данным ООН, руководящие позиции в группировке в основном занимают афганские пуштуны, тогда как значительная часть рядовых боевиков прибыла из стран Центральной Азии. В документе отмечается, что ключевыми целями «ИГ-Хорасан» являются проведение масштабных атак по всему миру, расширение вербовки и обеспечение устойчивых финансовых потоков.

Особую тревогу у экспертов вызывает информация о создании группировок школ в ряде районов северного Афганистана и вблизи афгано-пакистанской границы. В этих учреждениях, по данным ООН, детей подвергают радикальной обработке и готовят к участию в террористических актах.

В Совете безопасности также сообщили, что на территории Афганистана действуют более 20 региональных и международных террористических организаций, включая «Техрик-и-Талибан Пакистан», «Аль-Каиду», Исламское движение Восточного Туркестана и другие. Их активность представляет угрозу не только для самого Афганистана, но и для всего региона.

При этом представители движения «Талибан» ранее заявляли, что «ИГ-Хорасан» не имеет постоянных баз в стране и что атаки планируются за ее пределами. Однако в ООН назвали такие утверждения необоснованными, подчеркнув, что многие государства регулярно подтверждают присутствие экстремистских сетей внутри Афганистана.