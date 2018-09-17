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В Кыргызстане задержали боевика международной террористической организации

В Кыргызстане задержали 21-летнего боевика международной террористической организации. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что задержанный на протяжении последних нескольких лет находился на территории одной из стран ближнего зарубежья. По указанию главарей МТО он намеревался выехать для участия в боевых действиях на стороне бандформирования против правительственных сил Сирии.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки» и «Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды».

Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ КР.
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