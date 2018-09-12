Сотрудники ГРС незаконно легализовали авто, ввезенные из США и Грузии

Антикоррупционная служба ГКНБ задержала ведущего специалиста отдела Департамента транспортных средств и водительского состава ГРС по Аламудунскому району. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
Чиновника задержали в рамках ранее возбужденных уголовных дел по статьям «Контрабанда», «Злоупотребление должностным положением» и «Подделка документов» УК КР и водворили в СИЗО ГКНБ.
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В ведомстве добавили, что проводится работа по установлению аналогичных фактов легализации машин в Кыргызстане и причастности к этому других сотрудников ГРС.