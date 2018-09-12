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Сюжет: Контрабанда дорогих авто (11)

Сотрудники ГРС незаконно легализовали авто, ввезенные из США и Грузии

Антикоррупционная служба ГКНБ задержала ведущего специалиста отдела Департамента транспортных средств и водительского состава ГРС по Аламудунскому району. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Чиновника задержали в рамках ранее возбужденных уголовных дел по статьям «Контрабанда», «Злоупотребление должностным положением» и «Подделка документов» УК КР и водворили в СИЗО ГКНБ.

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«Задержанный в сговоре с другими должностными лицами организовал коррупционную схему по легализации машин, ввезенных в Кыргызстан. Автомобили ввозились без уплаты таможенных платежей из стран, не входящих в Таможенный союз (США, Грузии, стран Балтии). С начала сентября 2018 года задержаны машины «Лексус» и «Вольво», незаконно ввезенные в КР. Ущерб в 3 миллиона 204 тысяч сомов возмещен государству», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве добавили, что проводится работа по установлению аналогичных фактов легализации машин в Кыргызстане и причастности к этому других сотрудников ГРС.
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