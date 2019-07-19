17:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Контрабанда машин. Выявлен незаконный ввоз Lexus-GX470

Выявлен факт контрабандного ввоза автомашины Lexus-GX470 2008 года выпуска по ранее выявленной коррупционной схеме. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, машину ввезли в Кыргызстан в 2017 году по поддельным документам, фактически без самого авто. Далее внедорожник неоднократно перерегистрировали. Сейчас автомобиль водворен на штрафную стоянку до окончания досудебного производства.

Предварительный ущерб государственному бюджету от незаконного ввоза автомашины составил более 1 миллиона 700 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Не прошло и полгода. В ГУ «Унаа» выявлена коррупционная схема
Контрабанда машин. Выявлен факт ввоза грузовика Volvo
Контрабанда авто. ГСБЭП выявила еще один дорогой грузовик
Контрабанда машин. Финпол нашел очередной дорогой грузовик
Контрабанда машин. Следователя ГСБЭП обвинили в рейдерстве
Контрабанда машин. В Ошской области задержан очередной дорогой грузовик
Контрабанда машин. Найден еще один незаконно ввезенный внедорожник
Серая торговля. Как в Кыргызстане у государства воруют миллиарды
Контрабанда машин. Ущерб государству составил более 20 миллионов сомов
Контрабанда авто. Таможенники нашли 32 незаконные машины
Популярные новости
Финпол нашел майнинг-ферму. Ущерб оценивается в&nbsp;миллионы сомов Финпол нашел майнинг-ферму. Ущерб оценивается в миллионы сомов
Не&nbsp;прошло и&nbsp;полгода. В&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; выявлена коррупционная схема Не прошло и полгода. В ГУ «Унаа» выявлена коррупционная схема
В&nbsp;Бишкеке мужчина упал с&nbsp;четвертого этажа строящегося здания ЦУМа В Бишкеке мужчина упал с четвертого этажа строящегося здания ЦУМа
Ребенок пропал из&nbsp;детского сада во&nbsp;время прогулки. Его нашли Ребенок пропал из детского сада во время прогулки. Его нашли
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; начал работу с&nbsp;переводами Faster «Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom