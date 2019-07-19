Контрабанда машин. Выявлен незаконный ввоз Lexus-GX470

Выявлен факт контрабандного ввоза автомашины Lexus-GX470 2008 года выпуска по ранее выявленной коррупционной схеме. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, машину ввезли в Кыргызстан в 2017 году по поддельным документам, фактически без самого авто. Далее внедорожник неоднократно перерегистрировали. Сейчас автомобиль водворен на штрафную стоянку до окончания досудебного производства.

Предварительный ущерб государственному бюджету от незаконного ввоза автомашины составил более 1 миллиона 700 тысяч сомов.