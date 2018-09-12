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Сюжет: Контрабанда дорогих авто (10)

Контрабанда машин. ГСБЭП нашла еще один грузовик

Фото пресс-службы ГСБЭП. Грузовик ввезли в Кыргызстан без уплаты таможенных пошлин

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями установила очередной факт контрабандного ввоза грузовой автомашины «Скания R420». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, грузовую автомашину ввезли в Кыргызстан без уплаты таможенных платежей по ранее выявленной коррупционной схеме. «Сканию R420» с прицепом «Моно Транссервис» задержали 28 августа на пункте таможенного контроля «Кара-Куль».

По расчетам Государственной таможенной службы, государству нанесли ущерб на сумму свыше 1 миллиона сомов.

Пятого сентября в рамках расследуемого уголовного дела таможенные пошлины оплатили в полном размере — 1 миллион 231 тысячу 37 сомов.

«ГСБЭП обращает внимание, что по закону человека освобождают от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты таможенных платежей, включая штрафы и пени. При этом проводится таможенное декларирование товара», — прокомментировали в ГСБЭП.
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