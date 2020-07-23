В Кыргызстан пытались незаконно ввезти девять праворульных автомобилей, зарегистрированных как запчасти. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» задержаны три грузовых автомашины марок «Рено Премиум», «Вольво FH12» и «Вольво FH13». В их прицепах и обнаружили «праворульки». При этом в товарно-сопроводительных документах было указано, что в грузовых авто перевозятся автомобильные запчасти. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков.

«При осмотре установлено, что все автомобили производства Японии находятся в исключительно целостном и исправном состоянии без каких-либо повреждений. По закону ввоз в Кыргызстан праворульных автомобилей запрещен. Сейчас следствием устанавливаются происхождение автомобилей и цель их ввоза в Кыргызстан», — рассказали в Финполе.