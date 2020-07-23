11:59
USD 76.52
EUR 88.17
RUB 1.08
Происшествия

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти девять праворульных автомобилей

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти девять праворульных автомобилей, зарегистрированных как запчасти. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» задержаны три грузовых автомашины марок «Рено Премиум», «Вольво FH12» и «Вольво FH13». В их прицепах и обнаружили «праворульки». При этом в товарно-сопроводительных документах было указано, что в грузовых авто перевозятся автомобильные запчасти. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков.

«При осмотре установлено, что все автомобили производства Японии находятся в исключительно целостном и исправном состоянии без каких-либо повреждений. По закону ввоз в Кыргызстан праворульных автомобилей запрещен. Сейчас следствием устанавливаются происхождение автомобилей и цель их ввоза в Кыргызстан», — рассказали в Финполе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160417/
просмотров: 976
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти четыре автомобиля
Контрабанда машин. Финпол вновь выявил грузовики с поддельными документами
Контрабанда машин. Финпол нашел очередной дорогой грузовик
Контрабанда машин. Выявлен факт незаконного ввоза грузовика
Контрабанда машин. Выявлен незаконный ввоз Lexus-GX470
Не прошло и полгода. В ГУ «Унаа» выявлена коррупционная схема
Контрабанда машин. Выявлен факт ввоза грузовика Volvo
Контрабанда авто. ГСБЭП выявила еще один дорогой грузовик
Контрабанда машин. Финпол нашел очередной дорогой грузовик
Контрабанда машин. Следователя ГСБЭП обвинили в рейдерстве
Популярные новости
Студент-медик из&nbsp;Пакистана помогал спасать кыргызстанцев. Его жестоко избили Студент-медик из Пакистана помогал спасать кыргызстанцев. Его жестоко избили
В&nbsp;Бишкеке родственники пациента опять напали на&nbsp;медиков В Бишкеке родственники пациента опять напали на медиков
Жестокое избиение медика-волонтера из&nbsp;Пакистана. Милиция возбудила дело Жестокое избиение медика-волонтера из Пакистана. Милиция возбудила дело
В&nbsp;Сузаке девочка забеременела и&nbsp;родила от&nbsp;брата В Сузаке девочка забеременела и родила от брата
Бизнес
Если Минздрав КР&nbsp;разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат Если Минздрав КР разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат
Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и&nbsp;50&nbsp;ТВ-каналов бесплатно Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и 50 ТВ-каналов бесплатно
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
23 июля, четверг
11:57
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и ...
11:22
Кадамжайский сурьмяный комбинат признан банкротом. Нужен инвестор
11:08
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти девять праворульных автомобилей
11:01
Для чиновника индикаторы важнее медицинских работников. Но как им выживать?
10:57
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 15,2 миллиона человек