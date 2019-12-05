Контрабанда машин. Финпол вновь выявил грузовики с поддельными документами

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями в рамках выявленной коррупционной схемы по ввозу дорогостоящих автомашин обнаружили грузовые автомашины VOLVO FH13 и DAF FTXF 105. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, грузовики ввезены в Кыргызстан по поддельным документам, фактически без самого автомобиля. В целях сокрытия преступления они неоднократно были перерегистрированы в органах ГРС.

Автомашины водворены на штрафстоянку для выяснения всех обстоятельств дела.

В ходе досудебного производства владелец машины VOLVO FH13 возместил ущерб на более чем миллион сомов.

В настоящее время ведется досудебное производство, устанавливается круг причастных к преступлению лиц.