Таможенники выявили схему незаконного ввоза автомобилей в Кыргызстан

Выявлена устойчивая международная преступная схема по незаконному ввозу транспортных средств в Кыргызстан. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 113 материалов по незаконному ввозу транспортных средств. При этом общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составила 258 миллионов 544,3 тысячи сомов.

После присоединения Кыргызстана к ЕАЭС организована схема по незаконному ввозу транспортных средств в союз и дальнейшей их легализации.

«При приобретении авто в третьих странах через интернет отправлялись идентификационные данные транспортных средств. На них изготавливались поддельные свидетельства о регистрации авто государств — членов ЕАЭС и другие документы. Документы пересылали в Кыргызстан и на основании поддельных документов без фактического перемещения транспортных средств на территорию страны и их осмотра проводилась первичная регистрация и получение номерных знаков. Далее государственные номерные знаки и свидетельства о регистрации пересылались членам международной преступной группы, находящимся в третьих странах, и транспортные средства уже с государственными номерными знаками и свидетельствами о регистрации транспортных средств КР беспрепятственно перемещались на территорию ЕАЭС под видом товаров союза», — сообщили в ГТС.

При этом в отдельных случаях имелись факты незаконной регистрации транспортных средств на подставных лиц, в том числе на содержащихся в местах заключения, и на основании поддельных деклараций на товары. Материалы по выявленным фактам переданы в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями.