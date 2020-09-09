16:04
USD 78.73
EUR 92.97
RUB 1.04
Происшествия

Таможенники выявили схему незаконного ввоза автомобилей в Кыргызстан

Выявлена устойчивая международная преступная схема по незаконному ввозу транспортных средств в Кыргызстан. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 113 материалов по незаконному ввозу транспортных средств. При этом общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составила 258 миллионов 544,3 тысячи сомов.

После присоединения Кыргызстана к ЕАЭС организована схема по незаконному ввозу транспортных средств в союз и дальнейшей их легализации.

«При приобретении авто в третьих странах через интернет отправлялись идентификационные данные транспортных средств. На них изготавливались поддельные свидетельства о регистрации авто государств — членов ЕАЭС и другие документы. Документы пересылали в Кыргызстан и на основании поддельных документов без фактического перемещения транспортных средств на территорию страны и их осмотра  проводилась первичная регистрация и получение номерных знаков. Далее государственные номерные знаки и свидетельства о регистрации пересылались членам международной преступной группы, находящимся в третьих странах, и транспортные средства уже с государственными номерными знаками и свидетельствами о регистрации транспортных средств КР беспрепятственно перемещались на территорию ЕАЭС под видом товаров союза», — сообщили в ГТС.

При этом в отдельных случаях имелись факты незаконной регистрации транспортных средств на подставных лиц, в том числе на содержащихся в местах заключения, и на основании поддельных деклараций на товары. Материалы по выявленным фактам переданы в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164601/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти девять праворульных автомобилей
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти четыре автомобиля
Контрабанда машин. Финпол вновь выявил грузовики с поддельными документами
Контрабанда машин. Финпол нашел очередной дорогой грузовик
Контрабанда машин. Выявлен факт незаконного ввоза грузовика
Контрабанда машин. Выявлен незаконный ввоз Lexus-GX470
Не прошло и полгода. В ГУ «Унаа» выявлена коррупционная схема
Контрабанда машин. Выявлен факт ввоза грузовика Volvo
Контрабанда авто. ГСБЭП выявила еще один дорогой грузовик
Контрабанда машин. Финпол нашел очередной дорогой грузовик
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;бульваре Эркиндик повесился мужчина В Бишкеке на бульваре Эркиндик повесился мужчина
В&nbsp;Ивановке в&nbsp;песчаном карьере обнаружен труп 19-летней девушки В Ивановке в песчаном карьере обнаружен труп 19-летней девушки
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;вымогательство взятки задержан сотрудник ГКНБ В Бишкеке за вымогательство взятки задержан сотрудник ГКНБ
В&nbsp;милиции рассказали подробности разбойного нападения в&nbsp;Канте В милиции рассказали подробности разбойного нападения в Канте
Бизнес
Объявлены обладатели автомобилей в&nbsp;акции от&nbsp;Coca-Cola Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola
Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по&nbsp;кредитам Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по кредитам
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
9 сентября, среда
16:01
О тонкостях создания кумыса, и чем отличается иссык-кульский от нарынского О тонкостях создания кумыса, и чем отличается иссык-кул...
15:59
В правительстве рассказали о расходах. Приоритет — восстановление экономики
15:57
Если бизнес не может получить льготный кредит, можно пожаловаться в кабмин
15:43
Мэрия Бишкека предложила расценки на платные спортивные услуги
15:35
Два человека пытались попасть в Казахстан через реку Ашпару