Контрабанда машин. Финпол нашел очередной дорогой грузовик

В Кыргызстане выявлен факт экономической контрабанды по ранее выявленной коррупционной схеме. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, установлен факт ввоза грузовой автомашины Volvo, 2003 года выпуска, а также подделки и использования поддельных документов. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 223 (экономическая контрабанда) Уголовного кодекса.

«Автомобиль нашли и водворили на штрафстоянку. Установлено, что грузовик ввезли на территорию Кыргызстана по поддельным документам, фактически без самой автомашины. Потом его несколько раз перерегистрировали. Предварительная сумма недопоставивших таможенных платежей в бюджет государства составила более 1 миллиона сомов. Сейчас по делу идет досудебное производство», — заключили в ГСБЭП.