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Сюжет: Контрабанда дорогих авто (31)

Контрабанда машин. Выявлен факт незаконного ввоза грузовика

Выявлен очередной факт экономической контрабанды по ранее выявленной коррупционной схеме. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, установлен факт ввоза грузовой автомашины Volvo, а также подделки и использования поддельных документов. Дело зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 223 (экономическая контрабанда) Уголовного кодекса.

«На территории села Люксембург остановлен большегруз Volvo, 2002 года выпуска, и прицеп «Автотрейдинг», 2001 года выпуска. Транспортные средства поставлены на штрафстоянку. Установлено, что автомобиль ввезли в Кыргызстан по поддельным документам, фактически без самой автомашины. Позже автомобиль неоднократно перерегистрировали. Предварительная сумма недополученных таможенных платежей в бюджет государства составила более 1 миллиона сомов», — рассказали в ГСБЭП.

Сейчас ведется досудебное производство. В его рамках проводятся мероприятия, направленные на возмещение причиненного ущерба государству, и устанавливается круг причастных лиц.
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