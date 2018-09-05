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Сюжет: III Всемирные игры кочевников (130)

В этногородке Кырчын нашли шкуру снежного барса. Виновников накажут

В юрте этногородка Чуйской области на Кырчыне повесили шкуру снежного барса. Об этом сообщило Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Сейчас выясняют, когда и кем добыты шкуры диких животных, в том числе снежного барса. После в отношениии виновных примут меры.

Отстреливать и украшать юрты шкурами животных, занесенных в Красную книгу, строго запрещено. В 2017 году выявили 381 факт нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на 3 миллиона 245 тысяч 590 сомов.

За незаконный отстрел марала, архара, медведя штраф 1 миллион сомов, снежного барса — 1,5 миллиона сомов, козерога — 100 тысяч сомов, косули, туркестанской рыси или манула — 50 тысяч сомов.

Незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами до двух лет или лишением свободы от двух до пяти лет.

Численность снежных барсов в Кыргызстане составляет около 324.
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