Если скажешь, зарублю. За домогательства к дочери мужчине дали 20 лет тюрьмы

Таласский городской суд приговорил 49-летнего Э.Д. к 20 годам лишения свободы за сексуальные домогательства к дочери. В приговоре указывается, что мужчина дважды приставал к девушке, угрожал ей сначала позором на всю школу и село, а затем и убийством.

В суде Э.Д. не признал вину. Он заявил, что не было домогательств.

Потерпевшая рассказала, что в первый раз отец пришел пьяным, зная, что он будет дебоширить, она решила уложить его спать и лечь рядом. Ночью он начал приставать к ней.

«Я вырвалась и ушла спать в другое место. Утром рассказала обо всем маме, но она не приняла во внимание мои слова и лишь сказала: ничего страшного, он же твой отец. Через несколько недель отец вновь пришел домой пьяным и стал просить поцеловать его в губы. Затем схватил меня и стал целовать, трогать тело. Когда я ударила его по голове пиалкой, он избил меня. Я сбежала и обо всем рассказала маме», — заявила девушка в суде.