В Нарыне мужчина избил мать, поспорив из-за машины. Он осужден на два года

Нарынский областной суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы за то, что он избил свою мать.

В приговоре суда указывается, что подсудимый неоднократно рукоприкладствовал.

В ходе судебных заседаний обвиняемый полностью признал свою вину. Однако он пояснил, что его мать постоянно выпивала, а словесная перепалка переросла в драку, когда та была пьяной.

«Мать пьет, состоит на учете в наркологии. Поругались из-за того, что она вновь стала выпивать. Я просил ее не делать этого, жить как все, но она не послушалась», — сказал подсудимый.

Потерпевшая в свою очередь заявила, что ранее ее сын выиграл машину, а затем сел в тюрьму. Автомобиль она поменяла на квартиру. Выйдя из мест лишения свободы, сын потребовал вернуть авто. В ходе словесной перепалки сын избил ее.