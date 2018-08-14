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Происшествия

В ДТП на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова пострадала женщина

В ДТП на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова пострадала женщина. Об этом 24.kg сообщили в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

Женщину госпитализировали в БНИЦТиО.

«ДТП произошло примерно в 13.00. Столкнулись три автомашины — Toyota Wish, Honda Odyssey и Toyota Aristo. На месте ДТП работают инспекторы УОБДД. Toyota Wish двигалась по улице Орозбекова в северном направлении, а Honda Odyssey — в южном, в этот момент водитель Toyota Aristo, двигаясь по улице Баялинова, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с этими машинами», — рассказали в УОБДД.

Ранее жители улиц Баялинова и Орозбекова жаловались, что после ремонта дорог водители стали ездить быстрее, а светофора на перекрестке нет. В ГУОБДД обещают, что его установят в ближайшее время, как только мэрия решит вопрос с финансированием.
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