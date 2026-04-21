Четверо погибших в ДТП в Кара-Суу. Подробности

Четыре человека, погибшие в ДТП в Кара-Суу 20 апреля, попали в аварию, когда направлялись на похороны. Подробности происшествия сообщил 24.kg специалист айыл окмоту Ынтымак Данияр Машаев.

По его словам, трое погибших были старостами сел (айыл башы) Ак-Терек, Жаны-Арык и Таш-Арык, а четвертый — сотрудником военного комиссариата. Им было 68, 64, 50 и 49 лет.

Погибшие находились в одной машине и ехали из Жаны-Арыка в село Кызыл-Суу на похороны. Автомобиль съехал с дороги и упал в воду.

Сегодня проходят их похороны.