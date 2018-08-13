В Джалал-Абаде пьяный водитель наехал на инспектора УОБДД

В Джалал-Абаде водитель наехал на сотрудника Управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

Инспектор пытался остановить автомашину «Опель Астра». Водитель сбил сотрудника управления и скрылся с места происшествия.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали 38-летнего жителя Сузакского района. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспектора госпитализировали. Возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» УК КР. Водителя водворили в ИВС», — сообщили в ГУОБДД.