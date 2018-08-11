Жара под 40 градусов: iPhone взорвался прямо в машине

В сети появилось видео, на котором женщина едет по оживленной автомагистрали, ее смартфон внезапно надувается и начинает гореть. После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, затем гаджет взрывается.

Хозяйка iPhone 6 утверждает, что взрыв был вызван неисправной батареей смартфона — взамен прежней она была установлена в безымянной ремонтной мастерской в ​​Китае. Женщина утверждает, что ей поставили неоригинальный аккумулятор. При этом гаджет даже не стоял на зарядке.

Пользователи в комментариях к видео, однако, винят во всем хозяйку смартфона: в Шанхае, где случился инцидент, сейчас стоит 40-градусная жара, а она оставила смартфон «жариться» на торпедо. Apple предупреждает, что длительное воздействие солнца или тепла может нанести критический ущерб батарее устройства.