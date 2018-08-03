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Происшествия

Американец приплыл на лодке с Аляски на Чукотку и попросил политического убежища

На Чукотке задержали гражданина США, нелегально приплывшего к берегам России на лодке с Аляски. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как рассказал агентству неназванный источник, знакомый с ситуацией, американца задержали российские пограничники 1 августа в чукотском селе Лаврентия. Он предъявил водительское удостоверение, подтверждающее его личность.

По словам задержанного, он рыбачил и охотился на побережье Аляски, а затем решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию.

Мужчина попросил политического убежища в России. В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства.

Есть подозрения, что у задержанного психическое расстройство.

Собеседник «Интерфакса»
В пограничном управлении ФСБ России информацию о задержании на Чукотке гражданина США, незаконно пересекшего границу, не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись от комментариев.
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