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В Зеленограде кыргызстанца до смерти избили приятели. Его похоронили в Токтогуле

В городе Зеленограде Московской области кыргызстанца до смерти избили приятели. Об этом сообщил представитель кыргызской диаспоры в Москве Улан Кошматов.

По его словам, 26 июля приятели избили 43-летнего Анарбека Омуржанова во время отдыха.

«Прохожие вызвали скорую медицинскую помощь. Анарбека Омуржанова госпитализировали. Он пролежал в реанимационном отделении пять дней, но скончался от полученных травм. По факту возбудили уголовное дело. Мужчину похоронили в его родном селе в Токтогуле. Соотечественники собрали 50 тысяч рублей, чтобы помочь его родственникам», — рассказал Улан Кошматов.
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