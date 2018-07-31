Внимание, розыск! Пропали мальчики

Органами милиции Аламудунского района разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние Алмазбек уулу Курманбек, 2005 года рождения и Базарбаев Кутманбек Алмазбекович, 2007 года рождения.

Мальчики проживают в селе Виноградное. 30 июля 2018 года примерно в 16.30 они вышли из дома и до сих пор не вернулись.

Примерты мальчиков. Алмазбек уулу Курманбек: рост примерно 145-150 см, на лице имеются веснушки, волосы черные. Был одет в футболку черного цвета, джинсовые брюки синего цвета, сланцы красного цвета.

Базарбаев Кутманбек Алмазбекович. Рост примерно 140-145 см, особых примет не имеет. Был одет в полосатую майку, шорты синего цвета, сланцы черного цвета.

ГУВД Чуйской области просит всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних детей, обращаться по телефонам дежурной части: 0(312) 36-35-27; 0701(25-55-22) или в 102.

