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Происшествия

В городе Ош мужчина избил тростью пожилую мать

В городе Ош сотрудники милиции задержали 41-летнего мужчину, избившего свою мать. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

«Мужчина избил 75-летнюю мать, находясь в нетрезвом состоянии. По словам женщины, сын побил ее тростью, на которую она опиралась. Когда она упала, мужчина стал душить ее, требуя денег», — рассказали в УВД.

Пострадавшую госпитализировали в Ошскую областную больницу.

Мужчина ранее судим за убийство. Ошский городской суд на время следствия отправил его под стражу в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.
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