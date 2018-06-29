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В Кызыл-Кие мужчина провел 40 дней за решеткой из-за ошибки судьи

Судья Кызыл-Кийского городского суда незаконно признал мужчину виновным в совершении преступлений и осудил к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.

По их данным, в отношении судьи Н.А. возбуждено уголовное дело по факту вынесения заведомо неправосудного приговора.

Установлено, что 16 ноября 2017 года Н.А. признал виновным А.Н., несмотря на истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 26 декабря 2017 года указанное решение суда отменено Баткенским областным судом, подсудимый А.Н. освобожден от назначенного наказания.

Таким образом, нарушены охраняемые права А.Н., выразившиеся в незаконном содержании его под стражей в течение 40 дней. Уголовное дело, возбужденное в отношении судьи, передано в Главное следственное управление ГКНБ КР для расследования.
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