В Оше мать и сын убили главу семейства из-за кредита. Тело закопали в огороде

В Оше милиция задержала по подозрению в убийстве 37-летнюю А.Х. и ее 16-летнего сына. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что тело 42-летнего мужчины обнаружили в огороде дома в селе Кашкар-Кыштак Кара-Суйского района.

«Выяснилось, что мужчина взял в кредит автомобиль, супруга была против. Погибший с трудом выплачивал долг и решил продать дом, из-за чего поругался с женой. В ночь на 16 июня супруги вновь поругались. Защищая мать, сын ударил отца палкой по голове, а женщина несколько раз ударила супруга ножом», — сообщили в УВД области.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые закопали тело в огороде. От имени погибшего они написали записку и принесли родственникам: «Я уехал в Россию, попрощаться не было времени. Документы на дом отдайте моему старшему сыну, а машину, взятую в кредит, продайте и закройте долг».

«Однако брат погибшего не поверил записке. В ночь на 17 июня он пришел домой к погибшему и увидел, что жена его брата сжигает окровавленные одеяла. Об увиденном он сообщил милиции», — отметили в УВД.