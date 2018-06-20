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Происшествия

В городе Ош сотрудники СИЗО вымогали деньги у заключенного

В Оше сотрудники СИЗО-5 вымогали у заключенного деньги. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, в Наццентр обратились родственники К.А. и сообщили о систематическом вымогательстве.

«Сотрудникам центра заключенный рассказал не только о вымогательстве, но и о физическом насилии в отношении него. Заявление направили в прокуратуру. После проверки возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР», — рассказал Нурдин Сулайманов.
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