23:33
USD 68.24
EUR 79.63
RUB 1.08
Происшествия

Еще один инцидент в Москве с таксистом-кыргызстанцем закончился хеппи-эндом

В Москве произошел еще один инцидент с таксистом-кыргызстанцем и болельщиками из Мексики. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в полицию поступило сообщение о том, что болельщики из Мексики забыли мобильный телефон в такси. Они через приложение заказали машину до Красной площади,  но в автомобиле гости забыли мобильный телефон iPhone 10.

Через приложение по поиску телефона мексиканцы установили местоположение аппарата. Водителем такси оказался гражданин Кыргызстана — Нурмат Сатаркулов, 1980 года рождения. Футбольных болельщиков он вспомнил, но о том, что иностранцы забыли в машине телефон, не знал.

Телефон он возвратил владельцу в присутствии сотрудников полиции. Мексиканцы пояснили, что претензий ни к кому не имеют.
Ссылка:
просмотров: 8843
Версия для печати
Материалы по теме
Футбольные болельщики готовы стоять в очереди, чтобы попасть в Мавзолей Ленина
Меланья Трамп отправилась к детям-мигрантам в куртке с надписью «Мне все равно»
Стройка сахалинской ГРЭС-2 встала: рабочие из Кыргызстана забастовали
Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику супруга
Сооронбай Жээнбеков на чемпионате мира по футболу. Болел за Россию
У кыргызстанца в Москве таджики украли 2 миллиона рублей
По подозрению в нападении на кыргызстанцев в России задержали несколько человек
Кыргызстанца, который спровоцировал смертельное ДТП на Сахалине, арестовали
Зелень для «китайки». Как успешно использовать Год регионов для семьи и бизнеса
С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $550 миллионов
Популярные новости
Два депутата подрались. Один из них госпитализирован Два депутата подрались. Один из них госпитализирован
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и&nbsp;&laquo;Гознака&raquo; Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и «Гознака»
В&nbsp;Оше мать и&nbsp;сын убили главу семейства из-за кредита. Тело закопали в&nbsp;огороде В Оше мать и сын убили главу семейства из-за кредита. Тело закопали в огороде
Депутату Осмонбеку Артыкбаеву вызывали скорую в&nbsp;СИЗО ГКНБ Депутату Осмонбеку Артыкбаеву вызывали скорую в СИЗО ГКНБ
Бизнес
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Кыргызтелеком и&nbsp;Элтекс Алатау подписали Меморандум о&nbsp;сотрудничестве Кыргызтелеком и Элтекс Алатау подписали Меморандум о сотрудничестве