Еще один инцидент в Москве с таксистом-кыргызстанцем закончился хеппи-эндом

В Москве произошел еще один инцидент с таксистом-кыргызстанцем и болельщиками из Мексики. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в полицию поступило сообщение о том, что болельщики из Мексики забыли мобильный телефон в такси. Они через приложение заказали машину до Красной площади, но в автомобиле гости забыли мобильный телефон iPhone 10.

Через приложение по поиску телефона мексиканцы установили местоположение аппарата. Водителем такси оказался гражданин Кыргызстана — Нурмат Сатаркулов, 1980 года рождения. Футбольных болельщиков он вспомнил, но о том, что иностранцы забыли в машине телефон, не знал.

Телефон он возвратил владельцу в присутствии сотрудников полиции. Мексиканцы пояснили, что претензий ни к кому не имеют.